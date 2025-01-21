شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات غد بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز، وجاءت تعيينات الحكام لمباريات الغد، كالتالى:



الحكام



الحكام



الحكام



الحكام

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الإثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات.

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى، وفهيم عمر وجهاد جريشة.