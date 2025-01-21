شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 20 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 20 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي، وعودة عبد الله السعيد والونش لقائمة الزمالك في مباراة مودرن سبورت.

نصر أبو الحسن يدعم الإسماعيلى فى مرانه الأخير استعدادا لسموحة بالدورى

حرص نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، على التواجد فى مران الدراويش الأخير، استعدادا لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

الأهلى يفتح ملف تجديد عقد الشناوى وربيعة وياسر بعد مباراة بيراميدز

استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف تجديد عقد نجوم الفريق الأحمر الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي خلال الأيام القادمة، وتحديدا بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز المهمة في مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم أشرف بن شرقي.. ويضغط لتخفيض راتبه

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة مسئولي القلعة الحمراء في تدعيم مركز الجناح.

مصدر بالزمالك: زيزو مش هيمشي من النادي والتجديد محسوم

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقده أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وتلقيه أكثر من عرض خارجي.

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني ويتوجه بالعزاء لأسرته

نعى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، المعلق الكروي الشهير ميمى الشربينى، ونشر الحساب الرسمي للاعب بياناً قال فيه، "البقاء الله في وفاة المعلق الكبير كابتن ميمي الشربيني، خالص العزاء له ولأسرته".

الزمالك يستعيد خدمات الونش والسعيد فى مواجهة مودرن سبورت

يستعيد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خدمات الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد خلال مواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

المستحقات تؤجل رحيل ميشالاك وزياد كمال عن الزمالك

أصبحت المستحقات المالية للاعبى الزمالك عقبة أمام إنهاء عدد من الملفات فى الفريق الأول، وهناك أكثر من لاعب يتوقف مصيرهم مع الفريق على استلام المستحقات المتأخرة بالنادى. وعلى رأس هؤلاء اللاعبين البولندى كونراد ميشالاك، وزياد كمال، حيث يرغب مسئولو الزمالك فى قطع إعارة ميشالاك ولكن مسئولي أحد السعودى اشترطوا موافقة اللاعب على العودة، خاصة أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، حيث تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه فى الانتقالات الصيفية الماضية، كما أن اللاعب لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.