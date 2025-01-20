شكرا لقرائتكم موعد مباراة ليفربول و ليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه الأنظار نحو ملعب أنفيلد الذي سيستضيف مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره ليل الفرنسي ضمن الجولة السابعة. تعد هذه المباراة فرصة هامة لكلا الفريقين لتقديم أداء قوي وحصد نقاط ثمينة في البطولة.

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موعد مباراة ليفربول وليل

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

بفضل هذا التوقيت، سيكون عشاق كرة القدم من مختلف الدول العربية على موعد مع متابعة أحد أبرز اللقاءات الأوروبية.

مكان إقامة المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول. يُعتبر هذا الملعب من أشهر الملاعب في العالم، ويتميز بأجوائه الحماسية ودعم جماهيره الكبير، مما يمنح ليفربول ميزة إضافية في هذا اللقاء.

طاقم التحكيم

سيتولى إدارة المباراة الحكم الدولي الألماني فيليكس زواير، بمساعدة طاقم تحكيمي مميز يتألف من:

المساعد الأول: روبيرت كومبيتر.

المساعد الثاني: كريستيان ديزت.

الحكم الرابع: فلوريان بادستيوبنير.

حكم الفيديو (VAR): باستيان دانكيرت.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): سورين ستوركس.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 2 – بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.

SuperSport Maximo 1.

Arena Sport 1 HD Serbia.

Cosmote Sport 5 HD.

M+ Liga de Campeones 3.

DAZN Eleven 1 Portugal.

SuperSport Premier League.

تنوع القنوات الناقلة يضمن تغطية واسعة للمباراة بجودة عالية وتعليق احترافي.

توقعات المباراة

من المتوقع أن يكون اللقاء ممتعًا ومليئًا بالإثارة، خاصة مع الأداء الهجومي الذي يتميز به ليفربول على أرضه. في المقابل، يعتمد فريق ليل على التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

توقع النتيجة:

ليفربول 3-1 ليل، مع احتمالية أن يسيطر ليفربول على المباراة بفضل تألق نجومه وأجواء ملعب أنفيلد.

تُعد مباراة ليفربول وليل واحدة من أبرز مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا. مع الأجواء الحماسية على ملعب أنفيلد وأداء الفريقين، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وذات طابع هجومي.