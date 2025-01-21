شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتعادل مع السويد وأيسلندا تهزم سلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادلت إسبانيا مع السويد بنتيجة 29-29 في المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين اليوم ليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وفي مباراة أخرى فازت أيسلندا على سلوفينيا بنتيجة 23-18 في مباراة فرض فيها المنتخب الأيسلندي سيطرته عليها، والتي جمعتهما منذ قليل أيضا في البطولة المقامة حاليا ويشارك فيها منتخب مصر.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

تشهد بطولة كأس العالم لكرة اليد، توزيع الـ32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات ، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين