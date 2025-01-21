شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص عطية الله لتحديد موعد بدء تدريبات الجرى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، عقب إجراء جراحة في عظمة الوجه.

ومن المقرر أن يبدأ عطية الله تدريبات الجري قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه، على أن يرتدي قناع على الوجه خلال مشاركته في التدريات ومن ثم المشاركة في المباريات.

وبدأ الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، برئاسة أحمد جاب الله، التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة فى تصنيع قناع الوجه الذى سيرتديه المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه فى أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب لارتدائه عقب انتهاء فترة الراحة السلبية عقب الجراحة التى خضع لها.

ويواصل المغربى يحيى عطية الله الغياب عن فريقه فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويستمر غياب المغربى يحيى عطية الله عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية عقب تعرضه للإصابة فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، وغاب عن المارد الأحمر فى مباراة استاد أبيدجان الإيفواري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم اقتراب عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق بالموسم الحالى وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.