شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب 6 لاعبين عن الأهلى فى مباراة فاركو بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 6 لاعبين فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

تالمارد الأحمر جهود كل من، يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه، وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد، بجانب رحيل بيرسى تاو لصفوف قطر القطري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.