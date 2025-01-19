شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الوضع صعب بالنسبة لنا فى الأهلى.. ولم نتعاقد مع لاعبين جدد رغم الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حزنه بعد الهزيمة من أورلاندو بيراتس، مؤكدا أنه كانت هناك عدة فرص لو سُجلت لحقق الأهلي المكسب، والأمر ليست له علاقة بـ"عقدة فرق جنوب أفريقيا".

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "خسارتنا المباراة اليوم أمر محزن، ولكن في النهاية صعدنا، والوضع بالنسبة لنا صعب، في ظل الظروف المحيطة، كما خاض الأهلي عدة لقاءات صعبة، منها استاد أبيدجان ثم لعبنا مباراة الجونة واليوم أمام أورلاندو، ولكن حسمنا الصعود في المركز الثاني بالمجموعة، وهذا لا يعنني أننا غير قادرين على تحقيق اللقب".

وأضاف: "في أول موسم لي مع الأهلي كان الوضع أصعب من ذلك كثيرا، وقتها أضاع الهلال ركلة جزاء أمام صن داونز.. ولو سُجلت لخرجنا من المجموعات وقتها.. الوضع في المرحلة الأخيرة كان صعبا للغاية".

وتابع: "لم نتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، ولدينا إصابات بالجملة، واللاعبون عليهم أن يدركوا صعوبة المرحلة الحالية، ويلتزمون بالتركيز والنوم المبكر، ولن أجعل خلف كل لاعب شخصا يراقبه، على كل اللاعبين الالتزام والاهتمام بأنفسهم جيدا".

واختتم: "نحتاج لاعبين تسجل أهداف، أتيحت لنا فرص محققة أمام أورلاندو ولم نستطع إحراز الأهداف، ولدينا في الاسكواد 32 لاعبًا، ومن قام بالخروج إعارة ليسوا ضمنهم، وأنا أؤكد لدينا إصابات كثيرة ولو كانوا جاهزين سيشاركون معنا بشكل عادي".