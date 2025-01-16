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القاهرة - سامية سيد - ارتقى فريق الزمالك لوصافة الدوري بعد فوزه المثير على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل فريق المصري المربع الذهبي مرة أخرى، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع بعد خوضه لـ8 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3، وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 فقط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 15 نقطة

5 - سيراميكا 15 نقطة

6 - زد 13 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- سموحة 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17-الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط