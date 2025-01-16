الاعيسر .. هناك حملات لتفكيك التلاحم الوجداني الأخوي بيننا في السودان وجنوب السودان

تحية لأخي موني،

أدناه تغريدة نشرتها يوم 18 فبراير 2020م.

أعيد نشرها اليوم، وبعد أربعة أعوام، للتأكيد أننا شعب واحد في بلدين. فلا يجب أن يترك الشعب الواحد في الشمال والجنوب أي فرصة لتدخلات الأعداء الساعية لتفكيك هذه الروابط الأزلية.

هذه الأيام، هناك حملات لتفكيك التلاحم الوجداني الأخوي بيننا في السودان وجنوب السودان.

أكرر أن قوة الروابط الشعبية لا يمكن لأي جهة إضعافها، وستظل علاقاتنا الأخوية أقوى من أي محاولات تقودها الغرف الإلكترونية المعادية لشعبي البلدين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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