شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ.. سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه المصرى، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة ، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.