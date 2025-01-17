شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكشف عن خسائر بـ 200 مليار دولار في عمليات البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت بريطانيا ، عن خسائر مهولة جراء قرار صنعاء حظر الملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ، دعماً لقطاع غزة .

وقالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن هناك تراجعا في عدد السفن المرتبطة بأمريكا في البحر الأحمر وازديادا في عدد السفن الصينية.

مضيفة أن الشركات الأمريكية والبريطانية تواجه أقساط تأمين تصل إلى 2٪ من قيمة السفينة .

مؤكدة انخفاض أحجام الشحن من باب المندب إلى الثلثين وتم تغيير الجنسية النهائية للسفن .

كاشفة أن تكاليف هجمات البحر الأحمر بلغت حوالي 200 مليار دولار في عام 2024 .

مشيرة إلى تطور قوات صنعاء بشكل مدهش واستكشافها تكنولوجيا الأسلحة الجديدة ، لافتة إلى إرتفاع أسعار التأمين في البحر الأحمر بمقدار 20 ضعفا