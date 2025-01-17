شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تعلن جهوزيتها العسكرية وتحذر إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت حكومة صنعاء ، "إسرائيل" من أي تراجع أو تنصل عن تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل ، مؤكدة أنها في استعداد عسكري عالٍ . وقالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء ، في بيان إنها " ستراقب مسار تنفيذ الاتفاق ومدى احترامه من قبل الكيان الصهيوني المجرم في ظل جهوزية عسكرية عالية ". مشددة على " أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ".

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