شكرا لقرائتكم خبر عن حتى صباح السبت.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.
وشمل إنذار الأرصاد، العرضيات والقنفذة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ونبه الأرصاد، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم من الساعة: 08:00 مساء الجمعة، حتى 08:00 صباح السبت.
وشمل إنذار الأرصاد، العرضيات والقنفذة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #العرضيات— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 17, 2025
للتفاصيل https://t.co/Pj9mv6rFos #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/pO0S0nXzEU
ونبه الأرصاد، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم من الساعة: 08:00 مساء الجمعة، حتى 08:00 صباح السبت.