شكرا لقرائتكم خبر عن حتى صباح السبت.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.وشمل إنذار الأرصاد، العرضيات والقنفذة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم من الساعة: 08:00 مساء الجمعة، حتى 08:00 صباح السبت.