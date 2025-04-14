الخليج اليوم .. السيسي وأمير قطر يبحثان الأوضاع في غزة ويؤكدان رفضهما القاطع للتهجير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة، في أولى محطات جولته الخليجية.

عقد الرئيس السيسي والأمير تميم جلسة مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر. كما ناقش الزعيمان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية ورفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وشدد الجانبان خلال المباحثات على دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المصرية لتنسيق المواقف مع الدول الخليجية تجاه القضايا الإقليمية الملحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة.