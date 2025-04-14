شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتأهب لاحتضان أطول وأفخم الأبراج العالمية في مختلف المجالات.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة تطورا عمرانيا غير مسبوق، حيث تقام مشاريع معمارية ضخمة تهدف إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجالات السياحة، والثقافة والرياضة من بين هذه المشاريع، تبرز خمسة أبراج فريدة من نوعها، من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في المشهد العمراني السعودي.

ويعد برج جدة، المعروف سابقًا باسم “برج المملكة”، مشروعًا طموحا يتوقع أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1000 متر متجاوزا بذلك برج خليفة في دبي.

ويقع البرج في شمال جدة ويخطط لأن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يضم مساحات سكنية وتجارية وفندقية، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية، ويعتبر جزءًا من مشروع مدينة المملكة، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 5.3 مليون متر مربع.

ويقع برج الماسة على كورنيش جدة، ويتميز بتصميمه اللولبي الفريد الذي يشبه التاج الماسي، ويُخطط لأن يصل ارتفاعه إلى 432 مترًا، مما يجعله من أبرز المعالم المعمارية في المدينة، ويُعد البرج جزءًا من خطة تطوير الواجهة البحرية لجدة ويتوقع أن يضم وحدات سكنية فاخرة ومرافق ترفيهية.

ويقع برج طويق في الرياض، ويُجسد التراث السعودي الأصيل من خلال تصميمه المعماري المستوحى من العمارة النجدية التقليدية، ويُخطط لأن يكون مركزا ثقافيا يضم متاحف وقاعات عرض ومرافق تعليمية، مما يجعله منارة للثقافة والتراث في المملكة.

وعن البرج الرياضي، فيعتبر مشروعًا فريدا من نوعه، حيث يخطط لأن يكون مركزا رياضيًا متكاملا يضم ملاعب، وصالات رياضية ومرافق تدريبية. يُتوقع أن يُسهم البرج في تعزيز مكانة الرياض كوجهة رياضية عالمية، ويُعد من أبرز معالم مشروع المسار الرياضي في المدينة.

ويخطط لأن يكون مركزا رياضيًا متكاملا يضم ملاعب، وصالات رياضية ومرافق تدريبية، ويتوقع أن يُسهم البرج في تعزيز مكانة الرياض كوجهة رياضية عالمية، ويُعد من أبرز معالم مشروع المسار الرياضي في المدينة.

فيما يقع برج تروجينا الكريستالي في منطقة تروجينا الجبلية ضمن مشروع نيوم، ويتميز بتصميمه المستقبلي المستوحى من البلورات الطبيعية، ويُخطط لأن يكون مركزا سياحيا يضم منتجعات فاخرة، ومرافق ترفيهية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والرفاهية.

تجسد هذه المشاريع الطموحة التزام المملكة بتحقيق رؤيتها المستقبلية 2030، وتعكس تطلعها نحو الريادة في مجالات متعددة، مما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

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