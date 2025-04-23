شكرا لمتابعة خبر عن المسند: التغيير المناخي قد يعيد أرض العرب مروج وأنهار بالتدريج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عن سيناريو تغير المناخ الحادث حالياً وعودة جزيرة العرب مروج وأنهار.

وقال المسند خلال لقاء مع بودكاست منظور: “دائما الناس تسأل متي تعود أرض العرب مروج وأنهار، وهم شغوفين أن يروا تلك المرحلة وإن كانت من علامات الساعة الصغرى، وقد عالجت الموضوع قبل 20 سنة في نحو 6 حلقات كتبتها”.

وأضاف: “السؤال كيف ستعود أرض العرب مروج وأنهار، لكن متي الله أعلم، من خلال التحليل فقد تعود خلال عدة سيناريوهات، السيناريو الأول التغير المناخي، فهذا العبث الحادث من الإنسان قد يغير مراكز الضغوط الجوية”.

وتابع: ” الأمر الذي ربما يفتح علينا بوابة الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي كما كان من 10 آلاف سنة، عندما كان يضخ الرطوبة من اليمن والربع الخالي ثم يصل إلي منطقة العارضة والرياض ثم شمال نجد إلي الحدود الشمالية، ويجلب لنا الأمطار الصيفية التي ضربت المملكة قبل عام”.

واختتم: “التغيير المناخي قد يعيد توزيعات عناصر أو مراكز الضغط الجوي سواء السطحية أو العرضية ومن ثم تعود أرض العرب مروج وأنهار بالتدريج”.

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