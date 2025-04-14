شكرا لمتابعة خبر عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أخذت وزارة التعليم، في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1447 هـ، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.

وكشفت الوزارة أن عملية التسجيل ستستمر حتى تاريخ الخامس من شهر ذي القعدة القادم، مشيرة إلى أنها ستتم حصراً عبر حسابات أولياء الأمور المسجلة في نظام ”نور“ الإلكتروني.

وأطلقت إدارات التعليم في مناطق مختلفة من المملكة حملات توعوية مكثفة والتي تهدف إلى حث الأسر وتشجيعها على المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المستجدين باستخدام خدمة التسجيل الإلكتروني المتاحة.

وأفادت إدارات التعليم أن الخدمة الرقمية تأتي لتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور بشكل كبير، مما يوفر عليهم الوقت والجهد المبذولين في عمليات التسجيل التقليدية، كما أنها تتماشى مع التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم نحو التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة في خدماتها.

وتتمثل خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في: تسجيل دخول ولي الأمر لموقع التسجيل الإلكتروني من خلال ”نفاذ“، الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها، تأكيد صحة بيانات ولي الأمر، تحديد الابن المراد تسجيله.

تحديد العنوان، تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال، التحقق من بيانات فحص اللياقة، إرسال طلب التسجيل.