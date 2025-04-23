شكرا لمتابعة خبر عن نجاح أول جلسة غسيل بلازمي لمريض بنكرياس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمستشفى الدرعية، التابع لتجمُّع الرياض الصحي، في إجراء أول جلسة غسيل بلازمي لمريض يعاني من ارتفاع شديد في الدهون الثلاثية، ما أدى إلى التهاب حاد في البنكرياس.

وقال قائد مسار الكلى في تجمع الرياض، الدكتور مثبت الدوسري في مداخلة مع نشرة النهار بقناة الإخبارية: “الحالة لمريض بنكرياس يعاني من ارتفاع شديد في الدهون الثلاثية، والحمد لله عملنا على خطة شاملة لتطوير برامج الكلي أدت إلى نجاح العملية”.

وتابع: “المريض وصل إلي الطوارئ بالتهاب شديد في البنكرياس ورأينا أن الحالة تستدعي تدخل سريع، وقد تم إجراء الجلسة بنجاح، حيث تم متابعة الحالة بعناية بعد الجلسة، ولاحظنا انخفاض واضح في مستويات الدهون الثلاثية لديه”.