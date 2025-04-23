شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في تركيا تحذر رعاياها من هزات ارتدادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة في تركيا رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر من هزات ارتدادية والتي قد تحدث نتيجة الزلزال الذي وقع اليوم.

ولفتت إلى أن الزلزال وقع اليوم في بحر مرمره وشعر به سكان إسطنبول وبعض المناطق المجاورة لها.

وأكدت على أهمية متابعة المواقع الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ 0090530955212.