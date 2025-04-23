شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عالية بنت بدر بن شقير الدويش -رحمها الله-، وذلك بجامع الملك خالد في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعربت أسرة الدويش عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.