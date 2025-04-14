الخليج اليوم .. وزارة الدفاع السعودية تكشف حقيقة صوت الانفجار في المنطقة الشرقية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد، حقيقة صوت الانفجار الذي سُمع في المنطقة الشرقية، بعد تساؤلات بخصوصه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن "دوي الانفجار الذي سُمع ب‎المنطقة الشرقية كان نتيجة مناورات تدريبية للقوات المسلحة".

وجاء ذلك بعد أن تساءل البعض عن سبب هذا الصوت وماهيته.

وتعد المنطقة الشرقية أكبر مناطق المملكة جغرافيا، وهي عبارة عن سهل صحراوي يمتد من شاطئ الخليج العربي حتى صحراء الدهناء، أما طولها فإنه يمتد مسافة 1200 كيلومتر تقريبا فمن الحدود الكويتية في الشمال إلى صحراء الربع الخالي والتي تعد أكبر صحراء رملية متواصلة في العالم حيث تحتل هذه الصحراء الجزء الجنوبي من البلاد وتحتل المنطقة الشرقية مساحة قدرها 77850 كم والتي تمثل 26% من مساحة المملكة.

والمنطقة الشرقية لها حدود مشتركة مع دولة الكويت في الشمال ودولتي قطر والبحرين في الشرق ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الجنوب.

وأهم مدنها الدمام وبها مقر الإمارة، والظهران، والخبر، والقطيف، والهفوف، والمبرز، والعيون، وبقيق، ورأس تنورة، والجبيل، والخفجي وحفر الباطن والنعيرية.