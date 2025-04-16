شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارات للاحتلال على وادي مظلم عند أطراف بيت ليف الحدودية جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن هناك سلسلة من الغارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على وادي مظلم عند أطراف بيت ليف الحدودية جنوبي لبنان.

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة، عن سقوط شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال خيمة للنازحين بملعب اليرموك وسط قطاع غزة.