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القاهرة الإخبارية: غارات للاحتلال على وادي مظلم عند أطراف بيت ليف الحدودية جنوبي لبنان

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القاهرة الإخبارية: غارات للاحتلال على وادي مظلم عند أطراف بيت ليف الحدودية جنوبي لبنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:55 م

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن هناك سلسلة من الغارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على وادي مظلم عند أطراف بيت ليف الحدودية جنوبي لبنان.

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة، عن سقوط شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال خيمة للنازحين بملعب اليرموك وسط قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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