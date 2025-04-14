شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي: 92 مليون وظيفة تقليدية ستواجه تحديات تقنية بحلول 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن أكثر من 92 مليون وظيفة تقليدية على مستوى العالم ستواجه تحديات كبيرة نتيجة التطورات التقنية المتسارعة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي أقيم تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، حيث أشار إلى أن العالم يعيش تحولات سريعة تتطلب تأهيلاً جديداً للقوى العاملة.

وشدد الراجحي على أهمية الاستثمار في تنمية المهارات وتعزيز القدرات البشرية، لمواكبة هذه المتغيرات والتأقلم مع سوق العمل الجديد الذي ترسمه التقنيات الحديثة.