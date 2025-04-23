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كابتن طائرة الهواة: تستطيع السفر من الرياض إلى جدة بتكلفة لا تتجاوز 1000 ريال.. فيديو

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كابتن طائرة الهواة: تستطيع السفر من الرياض إلى جدة بتكلفة لا تتجاوز 1000 ريال.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف كابتن طائرة الهواة متعب الشمري، عن إمكانية السفر من الرياض إلى جدة عبر طائرة خاصة صغيرة بسعة أربعة ركاب .

وقال “الشمري” خلال لقاءه ببرنامج الراصد: ” يمكن أن تصل الرحلة من الرياض لجدة إلى ساعتين ونصف مثلاً حسب الرياح وسرعة الرياح لأن الطائرة هذي لا ترتفع مثل الطائرات النفاثة” .

وتابع:” تستطيع السفر من الرياض إلى جدة بتكلفة لا تتجاوز 1000 ريال للراكب الواحد”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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