شكرا لمتابعة خبر عن كابتن طائرة الهواة: تستطيع السفر من الرياض إلى جدة بتكلفة لا تتجاوز 1000 ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف كابتن طائرة الهواة متعب الشمري، عن إمكانية السفر من الرياض إلى جدة عبر طائرة خاصة صغيرة بسعة أربعة ركاب .

وقال “الشمري” خلال لقاءه ببرنامج الراصد: ” يمكن أن تصل الرحلة من الرياض لجدة إلى ساعتين ونصف مثلاً حسب الرياح وسرعة الرياح لأن الطائرة هذي لا ترتفع مثل الطائرات النفاثة” .

وتابع:” تستطيع السفر من الرياض إلى جدة بتكلفة لا تتجاوز 1000 ريال للراكب الواحد”.