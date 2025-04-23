المكالمة الأخيرة لـ صبحي عطري مع حبيب غلوم: بحث عن فرصة فنية

المكالمة الأخيرة مع صبحي عطري

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صدمة في الوسط الفني

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رسالة صبحي عطري بعد تقديمه النسخة الماضية من جوي أوردز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشف الفنان الإماراتي، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالمُذيعقبل أيام من رحيله المفاجئ صباح اليوم الأربعاء، والصدمة التي أصابت جمهوره في الوطن العربي كله، فضلاً عن الوسط الفني والإعلامي.وأوضح حبيب غلوم، أنّ صبحي عطري، كان يبحث عن فرصة فنية، لاسيما بعدما جرى الاستغناء عنه في الإعلام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "كلمني من أيام يسألني إذا فيه أعمال فنية... محتاج للشغل بعد ما تم الاستغناء عنه كإعلامي... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الصديق الإعلامي الشاب صاحب القلب الحنون والابتسامة الجميلة صبحي عطري في ذمة الله... إنا لله وإنا إليه راجعون".وخيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الموت المفاجئ لـ صبحي عطري؛ إذ نعاه عدد من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، والذي قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن صدمتها بالخبر، قائلة: "الخبر حزين ومؤلم وصادم لنا جميعاً، لا إله إلا الله، محمد رسول الله... البقاء لله يا جماعة، والله ما مصدقة... الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه"، أما الفنان عمر السعيد، فكتب: "هتوحشنا أنت وضحكتك ولذاذتك... الله يرحمك يا حبيبي".فيما أشارت الفنانة ميرنا جميل، إلى وقوع عدد من حالات الموت المفاجئ في الأيام الأخيرة، قائلة: "أستغفر الله العظيم، ما يغلون على ربنا، بس هو في إيه... في خلال كام يوم إيناس النجار وسليمان عيد وصبحي... يارب احفظنا من موت الغفله وخلينا جاهزين... وارحمهم وصبر حبايبهم وصبرنا يارب".وقدّم صبحي عطري، عشرات المناسبات الفنية وحفلات الجوائز، لعل أبرزها حفل توزيع جوي أوردز، وحظِيَ بردود فعل واسعة، كان آخرها النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة الرياض يناير الماضي؛ إذ قال آنذاك: "اللي شفتوه على الهواء بحفل جوي أوردز كان قبله أيام من التحضيرات والتعب والبرد لفريق كبير... بدي أشكرهم واحد واحد من أصغرهم لأكبرهم مصورين، معدين، مساعدين، عمال، فني إضاءة، ديكور، مخرجين ومساعدينهم، لوجيستيك، نقل مباشر، ستايلست، ميكاب، شعر، ملابس، صوت، سيكيورتي، علاقات عامة، سائقين، هوست، منتجين، وبعتذر إذا نسيت حد... بس كل الشكر لمجموعة كاريزما اللي كل سنة بيعملو شغل جبار ليظهر الريد كاربت بهالشكل المشرف والحلو... والشكر الكبير لمجموعة إم بي سي على كل الدعم والحرفية، دايماً الشغل معكم ممتع وبيكبر القلب... شكراً للجميع".

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