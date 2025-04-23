شكرا لمتابعة خبر عن البدء في تطبيق إجراءات مشددة لتنظيم دخول المقيمين إلى مكة خلال موسم الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت الجهات الأمنية، اليوم، تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة دون الحصول على التصاريح النظامية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لعام 1446هـ.

وتشمل هذه الإجراءات، نقاط تفتيش أمنية على جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة، يتم من خلالها التحقق من التصاريح الرسمية التي تخوّل المقيمين الدخول إلى المدينة خلال هذه الفترة.

وأكدت مصادر أمنية أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم حركة الدخول وضمان سلاسة أداء الشعائر لحجاج بيت الله الحرام، والحد من الازدحام غير المبرر داخل المشاعر المقدسة.

وشددت الجهات المعنية على أن العقوبات ستطال كل من يُضبط مخالفًا، سواء كان بدون تصريح أو حاول التسلل بطرق غير نظامية، موضحة أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة المالية أو الترحيل في بعض الحالات.

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