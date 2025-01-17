شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة معدات طائرات مسيرة في عدن قادمة من الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن موظفوا الجمارك بالتعاون مع أمن المنطقة الحرة في عدن من ضبط شحنة معدات متطورة قادمة من الصين، تضم محركات وأجهزة تُستخدم في تشغيل الطيران المسيّر وأغراض أخرى حساسة.

وقد أوضحت مصادر إعلامية أن الشحنة تحتوي على خمسة محركات طيران مسيّر طراز "دي إل أي" صينية الصنع تعمل بالوقود، بالإضافة إلى 15 جهاز تحكم لاسلكيا خاصة بالطيران المسيّر وطائرة درون صغيرة، وأربعة أجهزة كشف معادن وجهازي فحص أمتعة بالأشعة السينية بملحقاتهما.

تأتي هذه الضبطية بعد ضبط شحنة أخرى تحمل قطع ومعدات عسكرية وعدائية، وضبط قوارب قرب باب المندب تحمل قذائف ومواد شديدة الانفجار.

وأكد مدير جمرك المنطقة الحرة في عدن أهمية التعاون بين موظفي الجمارك ورجال الأمن لضبط السلع الممنوعة التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي.