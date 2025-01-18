بطولة ألمانيا: فرانكفورت يستبعد مرموش عن مواجهة دورتموند تمهيدا لانتقاله

الرياص - اسماء السيد - برلين : استبعد أينتراخت فرانكفورت، مهاجمه المصري الدولي عمر مرموش من مواجهة بوروسيا دورتموند الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب "محادثات مع ناد آخر" يُعتقد أنه مانشستر سيتي الإنكليزي.

وارتبط اسم مرموش (25 عاما) بسيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، بعد تألقه في النصف الأول من الموسم مع فرانكفورت.

سجل المهاجم المصري 15 هدفا في 17 مباراة ضمن الدوري، في وصافة ترتيب الهدافين خلف الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ، كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

وقال النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "يجري أينتراخت فرانكفورت محادثات مع ناد آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذا، لن يكون في قائمة الفريق اليوم".

كان مرموش انتقل إلى فرانكفورت صاحب المركز الثالث في الدوري راهنا، قادما من فولسفبورغ في صيف 2023.