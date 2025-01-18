بطولة ألمانيا: فرانكفورت يواصل موسمه المذهل رغم غياب مرموش ويعمق جراح دورتموند

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل أينتراخت فرانكفورت موسمه المذهل وحقق فوزه العاشر على ضيفه الجريح بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، على الرغم من غياب هدافه المصري عمر مرموش.

ويدين فرانكفورت بفوزه الثالث تواليا إلى الفرنسي أوغو إيكيتيكي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يؤكد البديل الدنماركي أوسكار هويلوند (90+2).

وغاب مرموش عن المباراة بسبب إجراء النادي "محادثات مع ناد آخر"، وفقا لما أشار عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية وعالمية، يُفترض أن ينتقل مرموش إلى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي سيدفع 82 مليون دولار مقابل التعاقد مع المهاجم الدولي.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الثاني الذي يلعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وست نقاط عن بايرن ميونيخ مستضيف فولفسبورغ السبت.

في المقابل، ازدادت متاعب المدرب التركي نوري شاهين بعد تلقي دورتموند خسارته الثالثة تواليا والسابعة منذ انطلاق الدوري، وتجمّد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.

ويبعتد دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا، بخمس نقاط مؤقتا عن لايبزيغ الذي يحتل المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية.

وبدا دورتموند عقيما هجوميا معظم فترات المباراة، واكتفى بالتسديد ثلاث مرات فقط على مرمى أصحاب الضيافة، على الرغم من أنه لم يفشل سابقا في التسجيل ضمن مختلف المسابقات سوى مرتين منذ انطلاق الموسم.

وافتتح إيكيتيكي التسجيل بعدما لعب تمريرة طويلة إلى الدنماركي راسموس كريستنسن الذي ردّها إليه بعرضية إلى داخل المنطقة تابعها في الشباك (18).

هدف هو التاسع لإيكيتيكي في الدوري هذا الموسم، مع تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وأكّد هويلوند (20 عاما) فوزه فريقه بهدفه الأول في الدوري، حين انطلق من منتصف الملعب مستغلا أخطاء دفاعية وانفرد بالمرمى مسجلا بسهولة (90+2).