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شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: فريق ترامب قد يتخلى عن سياسات بايدن الخارجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه يأمل في أن تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة قدما في القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط وأوكرانيا.
ولكن في مقابلة شاملة يوم الجمعة في آخر يوم عمل له كوزير للخارجية، أعرب عن قلقه من أن فريق ترامب قد يتخلى عن كل أو بعض تلك السياسات.
ولكن في مقابلة شاملة يوم الجمعة في آخر يوم عمل له كوزير للخارجية، أعرب عن قلقه من أن فريق ترامب قد يتخلى عن كل أو بعض تلك السياسات.