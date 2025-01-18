شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: فريق ترامب قد يتخلى عن سياسات بايدن الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

التدخل الروسي

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه يأمل في أن تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة قدما في القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط وأوكرانيا.ولكن في مقابلة شاملة يوم الجمعة في آخر يوم عمل له كوزير للخارجية، أعرب عن قلقه من أن فريق ترامب قد يتخلى عن كل أو بعض تلك السياسات.وقال بلينكن: "إذا كان الماضي مجرد مقدمة"، فهناك سبب يدعو للقلق من أن الإدارة الجديدة قد لا تتابع المبادرات التي وضعها فريق الأمن القومي الخاص ببايدن لإنهاء الحرب في غزة، وإبقاء أوكرانيا خالية من التدخل الروسي والحفاظ على تحالفات قوية مع الشركاء الرئيسيين.