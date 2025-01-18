شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": تشريع الاحتلال ضد الوكالة يضعف الاستجابة الدولية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

دعم وتمويل "الأونروا"

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، جميع الأطراف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لضرورة الوصول الإنساني السريع والمستمر دون عوائق.وأشار إلى أن "الأونروا" مستعدة لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق عملياتها واستئناف التعليم وتقديم الرعاية الصحية.وحذر المفوض لازاريني في مؤتمر صحفي اليوم، من أن تشريع الكنيست الإسرائيلي بإنهاء دور "الأونروا" الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أقل من أسبوعين، يضعف الاستجابة الدولية بشكل كبير ويؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة.وأوضح لازاريني أن مزاعم إسرائيل بإمكانية نقل خدمات الأونروا إلى كيانات أخرى غير صحيحة، مبينًا أن تفويض الأونروا وقدرتها على تقديم الخدمات العامة للسكان في غزة أمر فريد من نوعه، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية بشكل مباشر يتجاوز قدرة أي كيان آخر.