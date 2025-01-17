شكرا لقرائتكم خبر عن نادين عسل تضيف لمصر الميدالية السابعة فى بطولة قطر الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الفارسة المصرية الناشئة نادين عسل، على الميدالية الفضية في الجولة الثانية ببطولة قطر الدولية للفروسية 2025 المقامة حالياً في الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.

توجت نادين عسل بالمركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية في ارتفاع 120 سم.

واضافت نادين عسل لبعثة الفروسية المصرية الميدالية السابعة في بطولة قطر الدولية بالدوحة، بعد التتويج بستة ميداليات سابقة.

كما حصلت رزان علي على المركز الخامس في نفس الارتفاع ببطولة قطر الدولية للفروسية.