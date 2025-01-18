شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة استئناف بولاية جورجيا تؤيد إسقاط بعض التهم ضد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

قضايا دونالد ترامب

الأحكام ضد ترامب

الدمام - شريف احمد - أيدت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأمريكية، الجمعة، إسقاط بعض التهم ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرين في قضية التدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا 2020.يأتي هذا فيما لا يزال مصير القضية غير محسوم، وفي مارس الماضي، ألغى قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت ماكافي، ست تهم في لائحة الاتهام، منها ثلاث تهم ضد ترامب، لكنه ترك التهم الأخرى.واستأنفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا، والتي أيدت، اليوم الجمعة، الحكم الذي أصدره ماكافي.وقبل أيام حكم قاضٍ على دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط بتهمة التستر على أموال دفعها فيما يعرف بقضية "الدفع مقابل الصمت".وجاء هذا الحكم على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب أن يصبح أول مجرم مُدان في البيت الأبيض.

في أثناء نطق بالحكم ذكر قاضي نيويورك خوان ميرشان خلال جلسة حضرها ترامب عن بعد "قررت هذه المحكمة أن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار حكم بالإدانة دون المساس بأعلى منصب في البلاد هو الإفراج غير المشروط".



وقال ترامب إن إدانته "تمت لتشويه سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح... إنها عار على النظام".



وقبل هذا الحكم بيوم كانت رفضت المحكمة العليا الأمريكية، طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في القضية.