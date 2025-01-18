للنساء.. 5 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لتخفيف أعراض انقطاع الطمث

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انقطاع الطمث هو انتقال طبيعي يحدث للنساء عند انتهاء الدورة الشهرية، إنه وقت صعب بسبب التغيرات الجسدية والعاطفية التى يتعرضن لها، حيث يسبب انقطاع الطمث الكثير من التغيرات الهرمونية في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي الذي يعطل دورة النوم وزيادة الوزن وآلام المفاصل والعضلات والعديد من الأعراض غير المريحة الأخرى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فترة انقطاع الطمث عندما تبدأ هرمونات الاستروجين في الانخفاض في الجسم ومع انخفاض مستويات هذا الهرمون، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة خلال عملية انقطاع الطمث في التقليل من حدة الأعراض، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أن تساعد في تخفيف انقطاع الطمث.

فيما يلى.. 5 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لتخفيف أعراض انقطاع الطمث: الفواكه والخضراوات

يساعد تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا في الجسم، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي الغنية بالكالسيوم وتساعد في الحفاظ على صحة العظام، وقد يكون التوت الداكن مفيدًا بشكل خاص للنساء في سن اليأس.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ، كما أنها تحافظ على ضغط الدم، وترتبط مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية بتحسن الصحة بين النساء بعد انقطاع الطمث، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضًا في علاج مرض السكر أو أمراض القلب التاجية.

الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم

يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين أن تساعدك في الحفاظ على قوة العضلات، مثل البقوليات والبذور والبيض وكلها مصادر غنية بالبروتين، وتساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم أيضًا في تعزيز صحة العظام، مثل الحليب والزبادي والجبن وهى أيضًا غنية بفيتامينات D وK، التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

الأطعمة المصنوعة من الصويا

تحتوي الأطعمة التي تعتمد على النباتات على نسبة عالية من فيتويستروجين، وهو مركب يحاكي هرمون الاستروجين ويساعد في تقليل أعراض مثل الهبات الساخنة وموازنة الهرمونات، مثل التوفو وفول الصويا وحليب الصويا.

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة غنية بفيتامين B والألياف، التي تساعد على استقرار تقلبات المزاج، وخفض مستويات السكر في الدم، ودعم صحة القلب، مثل الأرز البني والكينوا والشوفان والخبز المصنوع من القمح الكامل في تخفيف أعراض ما بعد انقطاع الطمث.