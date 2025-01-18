شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..ختام منافسات ربع نهائي كليفلاند للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، السبت، منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة في العام الجديد، والتي تقام في الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كل من، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، فريدة محمد، أمينة عرفي، روان العربي وندى عباس، تأهلوا إلى الدور ربع النهائي ببطولة كليفلاند، وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني من المنافسات كالتالي:

ـ كريم عبد الجواد وجريجور باركر

ـ ندى عباس وأماندا صبحي

ـ روان العربي وتيسني مورفي

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.