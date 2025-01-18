دوري أن بي ايه: فيلادلفيا يخسر خدمات نجمه إمبيد بسبب تورم في الركبة

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : يغيب النجم جويل إمبيد عن فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباريات الثلاث المقبلة خارج أرضه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وذلك بسبب تورّم ركبته اليسرى إثر خضوعه لعملية، وفقا لما أعلنه النادي الجمعة.

وتُضاف هذه الإصابة إلى سلسلة من الانتكاسات منعت اللاعب المولود في الكاميرون والفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع منتخب الولايات المتحدة في باريس في الصيف الماضي، من المشاركة في أكثر 13 مباراة هذا الموسم.

وغاب إمبيد عن المباريات الست الأخيرة لفريقه بسبب التواء في قدمه اليسرى، ولعب قبل ذلك واضعا قناعا واقيا لإصابته بكسور في الجيوب الأنفية بعد تلقيه ضربة على وجهه في إحدى المباريات تسببت في غيابه مباراة واحدة.

كما غاب العملاق الأميركي عن مباريات عدة بسبب مشكلات في ركبته وأُوقف ثلاث مباريات بسبب مشاجرة جسدية مع أحد الصحافيين.

وقال فيلادلفيا في بيانه "شارك جويل إمبيد في تدريبات على الملعب أمس بعد غيابه في المباريات الست الأخيرة بسبب التواء في قدمه اليسرى. وبينما شفيت قدمه من الالتواء، عانى إمبيد من زيادة في التورم في ركبته اليسرى بعد التدريب".

وتابع "بعد التشاور مع الطاقم الطبي وأطباء خارجيين، سيتلقى إمبيد علاجا في الأيام المقبلة لمعالجة التورم. ونتيجة لذلك، سيغيب في المباريات الثلاث المقبلة على أن يُعاد تقييم حالته في غضون سبع إلى 10 أيام".