شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو صدقت على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن 24 وزيرا أيدوا الاتفاق و8 وزراء عارضوه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان صدر فجر السبت نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار والإفراج عن رهائن فى قطاع غزة، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء تنفيذ الاتفاق".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه فى الساعات الأولى من صباح السبت، وبعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وبموجب الاتفاق، الذى عارضه بشدة بعض المتشددين فى الحكومة، كوزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذى هدد بالاستقالة من الحكومة بعد تهديد حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع حيز التنفيذ يوم غد الأحد، مع أول دفعة من عملية تبادل الأسرى التى قد تفتح الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا فى غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن 24 وزيرا فى حكومة نتنياهو صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية.

وجاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بعد أن صوت مجلس الوزراء الأمنى ​​الإسرائيلى المصغر صباح يوم الجمعة لصالح الاتفاق.

واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من 19 يناير، وأعلنت سعيها لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائى والتى أودت بحياة أكثر من 46 ألف فلسطينى ونحو 1500 إسرائيلى خلال 15 شهرا من القتال.

كما هجرت الحرب معظم سكان القطاع قبل الحرب الذين بلغ عددهم 2.3 مليون.

وامتدت نيران الحرب إلى كل من لبنان واليمن، وشهدت تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم غد الأحد.