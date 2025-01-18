شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجبات خفيفة غنية بالبروتين للتدفئة في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع وجودنا فى فصل الشتاء البارد، تصبح الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة المريحة جزءًا لا يتجزأ من روتيننا اليومي، وعلى الرغم من أن الأطعمة المقلية من الأطباق المفضلة لى الكثير، إلا أن الوجبات الخفيفة أيضا مهمة في أوقات الطقس البارد.

فيما يلى حسب موقع " timesofindia"، بعض الوجبات الخفيفة الأكثر تغذية والتي يمكن الاستمتاع بها في فصل الشتاء.

الفشار

يُعد الفشار وجبة خفيفة دافئة وصحية في فصل الشتاء، حيث يوفر الراحة والتغذية، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وهو خيار خالٍ من الشعور بالذنب ويجعلك تشعر بالشبع والرضا.

توفر الحبوب الكاملة الموجودة في الفشار إطلاقًا مستدامًا للطاقة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لمكافحة الخمول الشتوي، بالإضافة إلى ذلك، يعد الفشار منصة للإبداع، مما يسمح بخيارات نكهات مختلفة من اللذيذة إلى الحلوة، هذه الوجبة الخفيفة الصديقة للشتاء لا تدفئ الروح فحسب، بل تساهم أيضًا في تجربة تناول وجبة خفيفة مغذية وممتعة.

الجوز

يتميز الجوز بأنه من الأطعمة الخارقة في فصل الشتاء، حيث تقدم خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، نظرًا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، توفر الجوز دفاعًا قويًا ضد أمراض الشتاء، لا يساهم الجوز في تحسين صحة القلب ووظائف المخ فحسب، بل إنه يوفر أيضًا الدفء الطبيعي للجسم.

خبز الموز

يحتوي خبز الموز على حلاوة طبيعية من الموز الناضج، كما أنه مصدر غني بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات الأساسية، كما أن قوامه الرطب وتوابله العطرية لا تجعله وجبة خفيفة لذيذة فحسب، بل إنه يثير أيضًا شعورًا بالراحة خلال أيام الشتاء الباردة.

البطاطا الحلوة

تبرز البطاطا الحلوة كغذاء خارق في فصل الشتاء، حيث تقدم خيارًا لذيذًا ومغذيًا لتناول الوجبات الخفيفة، وهى مليئة بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، وتوفر طاقة مستدامة ودعم صحة المناعة خلال الأشهر الأكثر برودة.

تعد شرائح البطاطا الحلوة المشوية أو الرقائق المخبوزة وجبة خفيفة مقرمشة ودافئة، في حين أن حلاوتها الطبيعية تشبع رغبات الشتاء دون الشعور بالذنب، تساهم الكربوهيدرات المعقدة في إطلاق الطاقة بشكل ثابت، مما يبقيك مغذيًا ومرنًا في مواجهة الطقس البارد.

حساء الخضار الدافئ

شوربة الخضار الدافئة خيارًا مغذيًا لتناوله في وقت متأخر من الليل في فصل الشتاء، فهو يوفر مزيجًا مريحًا من العناصر الغذائية والترطيب، مما يجعله خيارًا مثاليًا قبل النوم.

يقدم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن من خلال مكوناته التي تشمل الجزر والكرفس والبصل والطماطم هي مكونات شائعة تساهم في توفير العناصر الغذائية الأساسية.

يمكن أن تساعد درجة حرارة الحساء الدافئة على تهدئة الجسم واسترخائه، مما قد يساعد على النوم بشكل أفضل وترطيب الجسم وهو أمر مهم حتى خلال الأشهر الباردة.