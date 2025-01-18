شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئات يواجه الكاميرون اليوم فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما مباراة إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الكاميرون على ملعب كويكونج أومنى سبورت.

وأقيمت مباراة الذهاب في القاهرة وانتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.



وأدي منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة ، مرانه الأخير أمس الجمعة ، وقاد مران الفريق المدير الفنى مصطفى منير وأعضاء الجهاز الفنى واستمر لمدة ساعة وشهد تصحيح أخطاء المباراة السابقة والتركيز على خطة المباراة.



وشهد المران حضور وفد الكاف المكون من مراقب المباراة، والمنسق العام وأيضا مراقب الحكام وحرصوا علي مصافحة البعثة المصرية والترحيب بها .