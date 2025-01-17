شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٥ من عناصر القاعدة بينهم قيادي بارز بغارة أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادي بارز مصرعهم ،الخميس، بغارة جوية لطائرة بدون طيار يُعتقد انها أمريكية. وحسب مصادر محلية، فإن غارة لطائرة بدون طيار أمريكية، استهدفت تجمعًا لعناصر القاعدة في منطقة وادي ‎خورة غربي ‎شبوة، أدت لمصرع خمسة من عناصر التنظيم بينهم القيادي "عمار صالح محمد، المكنى" المكنى "أبو صالح الديولي". وفيما لم يتم الكشف عن بقية الاسماء الذين لقوا مصرعهم، أشارت المصادر إلى أن "الديولي" ينتمي الى مديرية نصاب في شبوة، ويُعد من أخطر عناصر التنظيم الميدانية.

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