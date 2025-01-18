شكرا لقرائتكم خبر عن حصة الجنوب بتعديل الحكومة تفجر جدلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت مصادر سياسية عن تفجير حصة الجنوب في التعديل الوشيك للحكومة جدلاً واسعاً في ظل تحركات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لمنح حقائب وزارية لكيانات تدعي تمثيلها للجنوب، على الرغم من تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي، كافة القوى الجنوبية. صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني، كشف فيه عن محاولات لتعيين شخصيات في الحكومة، من حصة الجنوب بمزاعم إنتمائها إليه. وقال الحسني: "سياسة تعيين المسؤول الجنوبي المنبثق من أحزاب صنعاء أو لارتباطه الوثيق بالأحزاب اليمنية لمجرد أن أصوله الجنوبية". مضيفاً في تغريدة على "إكس": في الحقيقة أن تعيينات هذه الشريحة من المسؤولين الجنوبيين تأتي لأخذ حصة الجنوب وعدم تركها للجنوبيين المؤمنين بقضية الجنوب.

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