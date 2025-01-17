عبدالله متعب لـ الخليج 365: أجسد في مسلسل طراد شخصية رجل لا يعرف الخوف

أبطال مسلسل "طراد"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 11:50 مساءً - كشف الفنان، أحد أبطال مسلسل "طراد" خلال تواجده في العرض الخاص الحصري للحلقة الأولى من العمل بحضور أبطاله، عن دوره الذي يجسده بالعمل، وقال لـ"الخليج 365": لا أريد أن أحرق الشخصية التي سأقدمها، ولكن أستطيع أن أقول إنني أجسد شخصية "سالم"، وهو رجل لا يعرف الخوف، متقدم دائماً، وليس لديه شيء يخسره؛ لذلك يقوم بعمل كل شيء بدون أن يكترث للنتائج.وعن الصعوبات التي واجهها قال عبدالله متعب: "لم أواجه أي صعوبة، ففريق العمل كان متعاوناً، وعمل بكل حب، وكانت النتيجة رائعة ولله الحمد".وعن تجربته مع نايف البحر، قال عبدالله: "أستطيع أن أقول إن التجربة الأولى سعدت بها جداً، وهي كانت من خلال مسلسل "ثانوية النسيم"، والآن التجربة الثانية من خلال مسلسل "طراد"، وبإذن الله هنالك قريباً تجربة ثالثة بعمل سيجمعني معه قريباً، وسأكشف عن تفاصيله الفترة القادمة".وعن أعماله الجديدة، قال الفنان عبدالله: "جديدي لا أستطيع أن أصرح به بالتفصيل، ولكن هو عمل مع الفنان عبد المحسن النمر، وهو أستاذ وقامة كبيرة وسعيد بالعمل معه"، وأضاف:" هنالك أعمال أخرى، وكل ما أستطيع قوله القادم أجمل".مسلسل "طراد" هو من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، وبطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، وسارة الحربي.

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