خاص لـ الخليج 365.. فاطمة الشريف: المشاهد سيحب شخصيتي في مسلسل طراد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 مساءً - حضرت الفنانة فاطمة الشريف العرض الخاص الحصري للحلقة الأولى لـ مسلسل "طراد" في موفي سينما بالبوليفارد سيتي وبحضور أبطال العمل.

وكشفت لـ"الخليج 365" عن دورها بالعمل قائلة: "أجسد شخصية وسمية، وهي أم طراد بالعمل، وتتميز شخصيتي بأنها امرأة مكافحة ومتفانية عاشت بعد أن تركها زوجها وكافحت وربت ابنها، وفجأة يظهر زوجها بعد أن يكبر ابنها ويصبح عمره 20 عاماً، وتتميز شخصيتي بالمرأة القوية التي تقاوم مصاعب الحياة".

وعن توقعاتها للعمل قالت الشريف: "أتوقع أن المشاهد سيحب العمل، وكذلك سيحب شخصيتي رغم أنني أعمل جنحة صغيرة، وهي جنحة وليست جريمة، لكن الناس تعذرها وبالذات النساء، وسيتعاطفون معي بالعمل كثيراً".

وعن جديدها القادم قالت الشريف: "أعمل الآن على مسلسل جديد سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو مسلسل "يوميات رجل عانس"، وهو عمل مختلف من إخراج المخرج الكويتي عبد الرحمن السلمان. العمل يمتاز بالكوميديا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج وفيصل الدوخي وحكيم جمعة.

مسلسل "طراد"

أحداث المسلسل تدور حول "طراد"؛ شاب قرر محاسبة الأثرياء الأشرار، وبدأ بوالده أولاً، وكوَّن بعدها عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم يبدأ بعمليات كبرى، والهدف سرقة الأثرياء وإنصاف المتضررين منهم، وبدأ عرضه على منصة "شاهد" في 17 من يناير 2025.

المسلسل من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، ليلى مالك، عيد صالح، سعيد القحطاني، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، ميرال مصطفى، بالإضافة إلى آخرين.

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