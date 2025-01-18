شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتنفيذ الرؤية المصرية بشأن حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد العدوان الغاشم والمعاناة الإنسانية التي عاشها الشعب الفلسطيني لأكثر من 15 شهراً في غزة، جاء لينهي مأساة كبرى وحرب مدمرة قتل على إثرها آلاف الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء والشباب، بعدما ارتكب الاحتلال بحقهم مجازر دامية لن يمحوها التاريخ وستظل باقية في ذاكرتنا لتكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الصهيوني الذى انتهك وخرق كافة مفاهيم حقوق الإنسان وضرب بها عرض الحائط.

وأضاف "عمار"، أن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة تمهد الطريق أمام هدوء الأوضاع السياسية بالمنطقة وتفتح الباب إلى طاولة المفاوضات والحوار، بدلا من اشتعال الجبهات التي كادت أن تقود المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة ستكون فاتورتها الاقتصادية والسياسية على العالم باهظة وآثارها السلبية ممتدة لسنوات، مشيراً إلى أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يسعى لإعاقة التوصل لاتفاق، هو السبب في تأخر هذه الاتفاقية، لأنه يدرك جيداً أنه قد أخفق في جميع أهدافه التي كان يتوعد بها حماس لأكثر من عام .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن مصر هي أول دولة في العالم اقترحت رؤية شاملة ليس فقط للتوصل إلى الهدنة، ولكن لحل مشكلة غزة برمتها، وقد استندت الرؤية المصرية الي عدة مراحل الأولى كانت تتمثل في وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى والرجوع إلى مبدأ الحوار والتفاوض القائم على المصالح المشتركة للجانبين، مع التأكيد على إدخال المساعدات وصولاً إلى البدء في إعادة الإعمار بعد الدمار الشامل الذى لحق بالقطاع، وأدى إلى تدمير البنية التحتية بالكامل لتتحول إلى بقعة غير صالحة للحياة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن دور مصر في اتمام اتفاق وقف إطلاق النار ليس الموقف الأول أو الأخير الذى يكشف عن مدى العلاقة الوطيدة بين مصر والقضية الفلسطينية، فلن تدخر جهداً منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة ورابطت على الحدود لتمرير المساعدات الإنسانية إلى القطاع رغماً عن نتنياهو، بل ونجحت في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحافل الدولية وكذبت كافة ادعاءاته بالحقائق والدلائل، فقد كان لها دور محوري ورئيسي في جولات المفاوضات التي أخذت مسارات عدة حتى وصلت لهذا القرار الذى ينتظره كل مواطن في الوطن العربي منذ أكثر من عام.