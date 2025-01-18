شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هميلة: القمة المصرية الإماراتية تؤكد عمق العلاقات الاسراتيجية بين الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الإمارات الشقيقة وعقده قمة ثنائية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فى أبوظبي، ناقشت التطورات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، يؤكد توافق الرؤى المصرية الإماراتية تجاه التفاعلات الإقليمية، ما يؤكد التقارب الشديد والعلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والإمارات.

أوضح أبو هميلة، أن هذا اللقاء هو الثالث بين زعيمى البلدين خلال 4 أشهر، ما يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرص زعيما الدولتين على توطيد العلاقات والحرص على التشاور المستمر ، موضحا أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وقد رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني، موضحا أن رئيس دولة الإمارات أشاد بالجهود المصرية الدؤوبة على مدار العام الماضى لحماية أهالى قطاع غزة، وفى إطار الوساطة للتوصل إلى الاتفاق.

وأشار أبو هميلة، إلى أن السيسى وبن زايد شددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل لإنقاذ أهالى القطاع من المأساة الإنسانية التى يواجهونها، مشددين على ضرورة مواصلة السعى لتطبق حل الدولتين والذى هو السبيل الوحيد الذى يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار فى الشرق الأوسط، كما رحب الزعيمان بانتخاب الرئيس اللبنانى جوزيف عون للمساهمة فى عودة الاستقرار والأمن لدولة لبنان الشقيقة، مؤكدين على أهمية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى لبنان لحماية الشعب اللبناني، إضافة لتناول القمة الوضع فى سوريا وحرص الزعيمين على وحدة سوريا واستقرار وسلامة أراضيها، إضافة لتناولهما سبل استعادة الاستقرار فى السودان وليبيا واليمن والصومال من أجل حماية وسيادة هذه الدول الشقيقة.

تابع أبو هميلة، أن القمة المصرية الإماراتية توجت بالنجاح لأنها جائت فى توقيت مناسب لمناقشة ملفات هامة بالمنطقة، كما أن القمة سينتج عنها نتائج إيجابية اقتصادية خاصة أنها تسهم فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين، وبشكل خاص فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ما يسهم فى زيادة تدفق استثمارات إماراتية جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وتعزيز حركة التجارة البينية.