شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يجب على أبل وجوجل وأوراكل الالتزام بالقانون وحظر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

يواجه تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك حظرًا في الولايات المتحدة في غضون يومين فقط، فمن المقرر إزالة التطبيق، المملوك لشركة ByteDance الصينية، من متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play يوم الأحد، ويمكن إيقاف تشغيله لمنع 170 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة من الوصول إلى التطبيق.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يريد المشرعون الأمريكيون من ByteDance بيع تيك توك لشركة أو مالك أمريكي، ويعتقد هؤلاء المشرعون أن التطبيق يسرق البيانات الشخصية ويدفع أيضًا بالدعاية الصينية إلى المراهقين الأمريكيين.

لا تتحمل شركة تيك توك نفسها مسؤولية اتباع القانون الذي يدعو إلى إغلاق التطبيق في 19 يناير، تقع المسؤولية على متاجر التطبيقات وشركات استضافة الإنترنت لسحب العمل من تيك توك بدءًا من يوم الأحد.

تتمتع وزارة العدل بالقدرة على تغريم هذه الشركات 5000 دولار لكل مستخدم إذا لم تمتثل للقانون.

وهذا يصل إلى غرامة كبيرة بما يكفي للتأكد من أن كل شركة متورطة في نشر تيك توك على الأجهزة في الولايات المتحدة تلتزم بالقانون.

حتى إذا قررت إدارة بايدن أو إدارة ترامب عدم فرض القانون، فإن شركات التكنولوجيا المسؤولة عن إدراج تيك توك في متاجر التطبيقات (Apple وGoogle) وشركة استضافة الإنترنت التي تسمح لمستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة بالوصول إلى تيك توك (Oracle) ستظل مضطرة إلى اتباع القانون ما لم تتدخل المحكمة العليا الأمريكية في اللحظة الأخيرة، أو تبيع ByteDance تيك توك لشركة أخرى.

ويدعو القانون إلى إغلاق التطبيق في 19 يناير مع إمكانية تمديده لمدة 90 يومًا، يمكن للرئيس إصدار تمديد لمرة واحدة لمدة 90 يومًا لتأجيل بدء الحظر بموجب ثلاثة شروط:

• يجب أن تثبت تيك توك أنها تعمل على صفقة تنتزعها من أيدي ByteDance.

• يجب أن يكون هناك دليل على تقدم كبير نحو البيع.

• يجب أن يتم ختم التقدم نحو البيع بـ "اتفاقيات قانونية ملزمة ذات صلة".