شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث رئيسى لـ Google Home يضيف دعمًا للتنبيهات والأقفال الذكية والان مع تفاصيل الخبر

طرحت جوجل تحديثًا مهمًا آخر لتطبيق Home، لا يمكن الوصول إلى التحديث إلا من خلال برنامج Public Preview، فبدءًا من هذا الأسبوع، سيتمكن المستخدمون المسجلون في برنامج Google Home Public Preview من الوصول إلى العديد من الميزات الجديدة، مثل دعم أجهزة إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون Nest Protect والأقفال الذكية التي تدعم Matter.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن دعم جهاز إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون Nest Protect متاح فقط لمستخدمي Public Preview على Android، ولكن iOS قادم قريبًا.

وبفضل التحديث الأخير، سيتمكن مستخدمو Nest Protect من الوصول إلى الميزات المهمة التالية:

• تلقي إشعارات الطوارئ والإشعارات المسبقة للدخان وأول أكسيد الكربون.

• الحصول على تنبيهات الحالة الحرجة مثل صحة البطارية أو مشكلات الجهاز.

• عرض آخر مرة تم فيها اختبار أجهزة الإنذار وإجراء فحص أمان على مستوى النظام.

• إنشاء جدول زمني لاختبار فحص الصوت التلقائي عندما تكون بعيدًا عن منزلك.

• تعديل التكوين الخاص بك: تغيير إعدادات النظام بالكامل وإعدادات التنبيه الخاصة.

• عرض البث المباشر للكاميرا مباشرةً من بطاقة التنبيه في حالات الطوارئ.

• الاتصال برقم الطوارئ لمشتركي Nest Aware (الولايات المتحدة فقط).

بالإضافة إلى دعم إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون Nest Protect، يتم تحديث تطبيق Google Home أيضًا مع دعم الأقفال الذكية التي تدعم Matter.

بدءًا من هذا الأسبوع، تطرح جوجل تحسينات الميزات لأقفال Matter التابعة لجهات خارجية في تطبيق Google Home Public Preview على Android، مع طرح iOS في أوائل عام 2025.

يقدم التحديث تغييرات مهمة على إدارة رمز المرور، والتي ستسمح للمستخدمين بإدارة من لديه حق الوصول إلى منازلهم من خلال مشاركة وتحرير رموز المرور لأفراد الأسرة والضيوف.

علاوة على ذلك، يتيح التحديث إمكانية الوصول إلى إعدادات المفاتيح وتحديثات وحدة التحكم وإدارتها مباشرةً من تطبيق Home للأقفال المعتمدة من Matter بما في ذلك:

• إدخال بضغطة واحدة: يمكنك تمكين الإدخال بضغطة واحدة بدلاً من كتابة رمز المرور الخاص بك ويمكنك قفل/فتح بابك عن بُعد من تطبيق Home بضغطة زر واحدة فقط.

• القفل التلقائي: اختر المدة التي يجب أن ينتظرها القفل قبل إعادة القفل تلقائيًا.

• وضع الإجازة: يقفل هذا الوضع لوحة المفاتيح بحيث لا يمكن فتحها من الخارج باستخدام لوحة اللمس. يمكن للمستخدم تشغيل وضع الإجازة باستخدام تطبيق Home.

• قفل بلمسة واحدة: قفل الباب باستخدام لوحة اللمس أو الزر الموجود على القفل.

• إشعارات الدفع لأحداث القفل.

يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق Google Home مثبتًا (الإصدار 3.27 أو أعلى) للانضمام إلى Public Preview.

تتوفر هذه الميزات الجديدة فقط لأولئك المسجلين في برنامج Public Preview على أجهزة Android، ولكن يجب أن يستفيد مستخدمو iOS من هذه الامتيازات قريبًا جدًا أيضًا.