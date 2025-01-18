شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق الإنترنت المنزلى يخسر هذه الشركة مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الاتصالات AT&T الأمريكية أن خدمة الإنترنت المنزلية 5G Internet Air لن تكون متاحة في نيويورك بعد الآن استجابة لقانون النطاق العريض بأسعار معقولة في الولاية، ويتطلب قانون النطاق العريض بأسعار معقولة في ولاية نيويورك أو ABA أن يقدم مزودو خدمة الإنترنت خطط إنترنت أرخص بكثير للأسر ذات الدخل المنخفض.

وهذا يعنى عمومًا أنه يجب تقديم خطط النطاق العريض بسعر 15 دولارًا و20 دولارًا للأسر ذات الدخل المنخفض في الولاية.

دخل القانون حيز التنفيذ في 15 يناير، و يجب أن توفر الخطة التي تبلغ تكلفتها 15 دولارًا شهريًا سرعات 25 ميجابت في الثانية بينما يجب أن توفر الخطة التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا سرعات 200 ميجابت في الثانية.

كما يجب أن تشمل هذه الأسعار أيضًا جميع الضرائب والرسوم المتكررة وتكاليف استئجار المعدات، لذلك لا يُسمح بأي علامات نجمية خفية على هذا السعر الشهري.

ولا ينطبق القانون إلا على الأسر المؤهلة لبرامج مثل برنامج الغداء الوطني للمدارس أو برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو Medicaid، كما يمكن لمزودي الإنترنت الأصغر حجمًا التقدم للحصول على إعفاء، لكنهم بحاجة إلى تلبية معايير معينة: يجب أن يخدموا أقل من 20000 أسرة وأن يكونوا قادرين على إثبات صعوبات مالية.

يبدو أن شركة AT&T قررت عدم الانصياع لهذا القانون وفي النهاية ستسحب القابس من خدمة Internet Air في الولاية تمامًا ، وذكرت شركة AT&T أن قانون النطاق العريض الجديد يفرض لوائح أسعار ضارة ويجعل من غير الاقتصادي لشركة AT&T الاستثمار في بنيتها التحتية وتوسيعها في الولاية، وتم إطلاق خدمة الشبكة المنزلية 5G من AT&T ، والتي تسمى Internet Air فى عام 2023.

وهي تقدم الإنترنت المنزلي مقابل 60 دولارًا شهريًا (أو 47 دولارًا إذا تم تجميعها مع خطة الهاتف المحمول من AT&T ) ، الخدمة متاحة حاليًا في كل ولاية تقريبًا ، وتقع نيويورك خارج منطقة الخطوط السلكية الأساسية لشركة AT&T المكونة من 21 ولاية على أي حال (تمتلك AT&T بنية تحتية أقل في الولاية واستثمرت فيها أقل)، لذلك ليس من الصعب على الشركة أن تتخلى عن السفينة.

وفى الوقت نفسه، تتوسع شركة Internet Air في أماكن أخرى، وقد اكتسبت 135 ألف عميل جديد في الربع الأخير وحده، ولدى عملاء Internet Air الحاليين في نيويورك 45 يومًا للعثور على شركة اتصالات جديدة، وخلال هذه الفترة يمكنهم الاستمرار في استخدام الخدمة مجانًا.

وبعد ذلك، ستكون شركة AT&T جاهزة لإرسال مجموعات إرجاع مدفوعة مسبقًا للعملاء لإعادة جهاز التوجيه 5G الرائع هذا.

ومن المهم ملاحظة أن خدمات الهاتف المحمول لشركة AT&T ، بما في ذلك شبكات 4G و5G، تظل غير متأثرة بهذا الموقف، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن هاتفك الذكي سيستمر في الوصول إلى شبكة AT&T بسلاسة في نيويورك.

مع خروج شركة AT&T ، تتجه كل الأنظار إلى المنافسين مثل Verizon و T-Mobile لمعرفة كيفية استجابتهم للقانون الجديد.

وتقدم Verizon بالفعل خيارات ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي قد تتوافق مع متطلبات ABA، في حين قد تستخدم T-Mobile ، المعروفة بتوسعها الطموح في خدمات 5G، هذا كفرصة للاستحواذ على المزيد من سوق النطاق العريض في نيويورك.