شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعترف بالخطأ فى تطبيق Apple Intelligence بعد تحريف محتويات النصوص والان مع تفاصيل الخبر

بدأت طموحات شركة أبل في تقديم تجربة ذكاء اصطناعي موثوقة على أجهزة iPhone بشكل سيء، فقد سلطت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الضوء مؤخرًا على كيفية قيام إحدى ميزات Apple Intelligence الجديدة التي تلخص تنبيهات الإشعارات بتلفيق الأخبار وتقديم معلومات مضللة .

وتقوم الشركة الآن بتصحيح المسار مع أحدث تحديث تجريبي لنظام iOS، والذي يعطل ملخصات الإشعارات بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات الأخبار، ويجري مجموعة من التغييرات الوقائية الأخرى، التحديث المعني هو 18.3 Beta 3، وهو الآن متاح على نطاق واسع للمختبرين، إليك ما يمكن توقعه.

تغيير النغمة

فى البداية، قامت شركة أبل بإجراء بعض التغييرات على اللغة ، في السابق، ذكر الوصف في تطبيق الإعدادات أن "دقة الملخص قد تختلف بناءً على المحتوى"، و الآن، يذكر بوضوح أن "الملخصات قد تحتوي على أخطاء".

إذا كنت تقوم بإعداده للمرة الأولى، فسترى الرسالة التالية، والتي تتوافق أكثر مع الانتقادات التي وجهت إليه:

سترتكب هذه الميزة التجريبية أحيانًا أخطاء قد تؤدي إلى تحريف معنى المحتوى الأصلي."

في أعقاب التحديث، كان التغيير الأكثر أهمية هو التوقف المؤقت لفترة قصيرة للملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الأخبار ، يذكر تطبيق الإعدادات الآن بوضوح أن الملخصات "غير متاحة مؤقتًا" لتطبيقات الأخبار، وتظهر رسالة مماثلة أثناء عملية الإعداد أيضًا.

كما قامت شركة Apple أيضًا بتعطيل ميزة التلخيص لجميع التطبيقات المصنفة تحت فئة "الترفيه".

بعد ذلك، للتأكد من وجود تمييز بين الرسالة الأصلية للتنبيه والنص الملخص بواسطة الذكاء الاصطناعي، تقوم Apple بإجراء تغييرات أسلوبية ، سيتم الآن كتابة الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بخط مائل في شريط الإشعارات، بينما سيبدو الباقي طبيعيًا.

علاوة على ذلك، إذا كنت تخطط لتعطيل ملخصات الإشعارات لتطبيقات معينة، فلن تحتاج بعد الآن إلى فتح تطبيق الإعدادات ، والآن، يمكنك ببساطة التمرير إلى اليسار على شريط الإشعارات، والضغط فوق الخيارات وتحديد خيار "إيقاف تشغيل ملخصات XYZ" في نافذة السياق.

لن تكون شركة أبل أول شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا تواجه صعوبات في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، داخليًا بأن الأخطاء المثيرة للجدل في برنامج Gemini AI غير مقبولة، بعد فترة وجيزة من توقف الشركة مؤقتًا عن قدراتها على إنشاء الصور والاعتراف بالأخطاء .

بصرف النظر عن تلعثم الذكاء الاصطناعي المتوقع، لا يزال لدى Apple Intelligence الكثير من المجالات الوظيفية التي يتعين تغطيتها .

من ناحية أخرى، دخلت Google بالفعل عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل بأدوات مثل Deep Research، بينما تسمح ملحقات Gemini بالفعل للذكاء الاصطناعي بأداء مهام عبر تطبيقات مختلفة ، من المؤكد أن التغييرات على ملخصات الإشعارات ستكون مؤقتة فقط بينما تعمل Apple على إتقان نظامها، وقد لا تتأثر الميزة في الإصدار العام النهائي للبرنامج.