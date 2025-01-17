غادة الملا لـ الخليج 365: مسلسل طراد تجربتي الأولى مع أعمال الأكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 مساءً - أثناء وجودها بالعرض الخاص والحصري لأول حلقة لمسلسل "طراد"، وبحضور أبطال العمل في موفي سينما بالبوليفارد ستي ونخبة من الإعلاميين؛ كشفت الفنانة غادة الملا لـ"الخليج 365" عن دورها الذي تجسده بالعمل قائلة: "أجسد بالعمل زوجة والد طراد، وأعتبرها تجربة جميلة ودوراً سيضيف لي، وبخاصة تجربتي بالعمل مع المخرج حكيم جمعة الذي سهل علينا مشاهد العمل بطريقة معاملته لنا".
وتضيف:" تُعَدُّ هذه التجربة الأولى التي أخوضها بأعمال الأكشن؛ حيث لم يسبق لي في مسيرتي الفنية خوض تجارب مثل هذه النوعية من الأعمال".
وأضافت الملا قائلة: "العمل أعجبني وقدمنا جميعنا ما لدينا ليخرج بهذه الطريقة للمشاهد، كما أضاف لي كثيراً حيث أجسد شخصية تعبر عن المرأة السعودية وكيف تواجه الصعوبات وأن تكون قوية ولا تتحطم وكيف يمكن أن تقاوم الظلم".
وعند سؤالنا عن جديدها قالت الملا: "لديَّ أربعة أعمال قادمة، عملان سأكون فيهما من بطلات العمل، وعملان ضيفة شرف.
أما آخر أعمالي؛ فهو الفيلم السينمائي "ليل نهار" من بطولة عبد الله السدحان وزياد العمري، ويُعرض الآن في دور السينما".
والمسلسل من بطولة: نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة، ويُعرض على شاهد.
وتضيف:" تُعَدُّ هذه التجربة الأولى التي أخوضها بأعمال الأكشن؛ حيث لم يسبق لي في مسيرتي الفنية خوض تجارب مثل هذه النوعية من الأعمال".
وأضافت الملا قائلة: "العمل أعجبني وقدمنا جميعنا ما لدينا ليخرج بهذه الطريقة للمشاهد، كما أضاف لي كثيراً حيث أجسد شخصية تعبر عن المرأة السعودية وكيف تواجه الصعوبات وأن تكون قوية ولا تتحطم وكيف يمكن أن تقاوم الظلم".
وعند سؤالنا عن جديدها قالت الملا: "لديَّ أربعة أعمال قادمة، عملان سأكون فيهما من بطلات العمل، وعملان ضيفة شرف.
أما آخر أعمالي؛ فهو الفيلم السينمائي "ليل نهار" من بطولة عبد الله السدحان وزياد العمري، ويُعرض الآن في دور السينما".
أحداث مسلسل "طراد"وتدور أحداث قصة مسلسل "طراد" حول شاب قرر أن يعيد أسطورة روبن هود، وأن يقيم ميزان العدل بيديه يحاسب الأشرار ويحسن إلى الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين؛ فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى، ويقوم "طراد" وهو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصد طراد والده طالباً المساعدة منه حتى يتمكن من علاج خاله، لكن والده يرفض مساعدته؛ فيقرر طراد أن يسرق المال من والده، ليتحوَّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكل عصابة.
والمسلسل من بطولة: نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة، ويُعرض على شاهد.
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